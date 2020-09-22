Умер оператор Скорсезе и Спилберга Майкл Чэпмен

На 85-м году жизни скончался американский кинооператор Майкл Чэпмен, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Instagram его жены Эми Холден Джонс.

"Прощай, любовь всей моей жизни", – написала она. Известно, что Чэпмен умер 20 сентября, причина смерти не озвучивается.

Майкл Чэпмен в качестве оператора участвовал в съемках фильмов Скорсезе "Последний вальс" и "Таксист", кинолент "Челюсти" Стивена Спилберга и "Крестный отец" Фрэнсиса Форда Копполы. За картины "Беглец" Эндрю Дэвиса и "Бешеный бык" Мартина Скорсезе его дважды номинировали на премию "Оскар".