Москва занимает 26-е место по количеству новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24

В столице число новых случаев COVID-19 составляет 5,03 на 100 тысяч человек, свидетельствуют данные Росстата.

Таким образом, Москва занимает 26-е место среди российских регионов по числу случаев коронавирусной инфекции.

За последние сутки в России зафиксировали 5 862 новых случая коронавируса в 83 регионах. На Москву пришлось 638 случаев, на Свердловскую область – 234, Ханты-Мансийский АО – 221, Нижегородскую область – 217, Санкт-Петербург – 186. Всего в России выявлено 789 190 случаев COVID-19.

За период пандемии специалисты провели более 25,7 миллиона тестов в России. За прошедшие сутки проведено 255 тысяч исследований на COVID-19.

С 16 июля открыта электронная запись на бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирус. Слоты рассчитаны на две недели вперед. Сергей Собянин подчеркнул, что работодатели должны позаботиться о том, чтобы тестировать своих сотрудников.

