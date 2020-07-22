Москва занимает 26-е место по количеству новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24
В столице число новых случаев COVID-19 составляет 5,03 на 100 тысяч человек, свидетельствуют данные Росстата.
Таким образом, Москва занимает 26-е место среди российских регионов по числу случаев коронавирусной инфекции.
За последние сутки в России зафиксировали 5 862 новых случая коронавируса в 83 регионах. На Москву пришлось 638 случаев, на Свердловскую область – 234, Ханты-Мансийский АО – 221, Нижегородскую область – 217, Санкт-Петербург – 186. Всего в России выявлено 789 190 случаев COVID-19.
За период пандемии специалисты провели более 25,7 миллиона тестов в России. За прошедшие сутки проведено 255 тысяч исследований на COVID-19.
С 16 июля открыта электронная запись на бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирус. Слоты рассчитаны на две недели вперед. Сергей Собянин подчеркнул, что работодатели должны позаботиться о том, чтобы тестировать своих сотрудников.
Записаться в доноры в Москве стало проще
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