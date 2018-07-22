Во ФСИН заявили о пересмотре сроков 100 тысяч заключенных

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Во ФСИН заявили о необходимости пересмотреть сроки 100 тысяч заключенных, сообщает "Газета.ру". Об этом заявил заместитель директора ведомства Валерий Максименко.

Возможность выйти на свободу раньше появилась у заключенных благодаря закону, приравнивающему день в СИЗО к 1,5 дня в колонии и двум дням в колонии-поселении.

Максименко отметил, что сейчас наказание в России отбывают 487,7 тысячи человек. Новый закон может быть применен примерно к 100 тысячам.

Он добавил, что большинству сократят срок наказания, а на свободу смогут выйти примерно 14 тысяч человек.