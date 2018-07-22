Синоптики рассказали, когда в столицу вернется жара

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
Погода в столичном регионе изменится к среде, 25 июля. На смену тропическим дождям придет яркое солнце и тридцатиградусная жара. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
"Сейчас погода в столице необычная: ночи по-настоящему южные, я бы даже сказал турецкие – 20 градусов; дни по температуре как в Питере – 23-26 градусов. А по осадкам мы сейчас как будто в субтропиках осенью. В понедельник и вторник будет примерно то же самое, но вот со среды начнутся изменения", – сказал он, передает "Интерфакс".
По прогнозам синоптиков, в результате антициклона столбики термометров в среду поднимутся до 27-28 градусов, в к четвергу приблизятся к отметке в +30 градусов. К следующим выходным температура в столице и вовсе перейдет за эту отметку.
Ранее синоптики продлили предупреждение о потенциально опасных метеоусловиях до конца воскресенья, 22 июля. Погоде в столице присвоили желтый уровень опасности из-за гроз и сильного ветра. Предупреждения продлевают уже неделю. Они затрагивают и все соседние со столичным регионом области.
Согласно прогнозам Гидрометцентра РФ, воскресенье в городе немного похолодает – днем столбики термометров покажут около 24 градусов тепла. Ветер также слегка ослабнет. Сократится и объем осадков – обильного дождя не ожидается.
Ранее в конце рабочей недели в столице суммарно выпало почти 35 процентов месячной нормы осадков. Синоптики называют теплую и очень сырую погоду в столице обострением "Балтийского синдрома".
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: