Пользователи Telegram сообщили о сбоях в работе мессенджера

22 июля, 12:36
Фото: depositphotos/Mactrunk
Проблемы в работе мессенджера Telegram наблюдаются в воскресенье в ряде стран, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Пользователи жалуются, что не могут подключиться к серверу, авторизоваться, а также отправлять или получать сообщения.
Согласно сообщениям пользователей, больше всего с проблемами сталкиваются жители Италии, Испании, Австрии, Чехии, Греции, Турции, Украины, Белоруссии. О сбоях в работе мессенджера также сообщают и россияне.
В июле 2018 года основатель мессенджера Telegram Павел Дуров вошел в рейтинг самых влиятельных людей моложе 40 лет, составленный журналом Fortune. В рейтинге издания Дуров находится на 25-м месте.
Первую строчку заняли один из основателей и главный управляющий Instagram 34-летний Кевин Систром и основатель Facebook 34-летний Марк Цукерберг. Отмечается, что в этом году в Instagram зарегистрировались больше миллиарда пользователей, а доходы Facebook от рекламы превысили стоимость всех акций компании.
Ранее эксперты по кибербезопасности рассказали о самых опасных мобильных приложениях, которые могут вызвать угрозу для корпоративных клиентов.
На верхних строчках списка для iOS-устройств оказались мессенджеры WhatsApp и Facebook Messenger. В тройку лидеров попала навигационная программа Waze. Первые два сервиса также оказались на первых местах по уровню риска на смартфонах под управлением Android. На третьем месте здесь расположился мессенджер Telegram.
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