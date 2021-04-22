Потребление свинины достигло пика в новейшей истории России

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Потребление свинины россиянами достигло пика за всю историю современной России. В 2020 году показатель достиг 27 килограммов. Отчет подготовил Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка, передает РБК.
По данным специалистов, потребление данного вида мяса в прошлом году достигло 4,08 миллиона тонн, что на 4 процента больше, чем годом ранее.
Производитель свинины компания "Русагро" также подтверждает увеличение потребления данного продукта. По их информации, на это повлияло расширение производства. В частности, компании "Мираторг", "Русагро", "Агропромкомплектация" и Великолукский свиноводческий комплекс произвели на 200 тысяч тонн мяса больше, чем ранее.
В Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка добавили, что в прошлом году производство свинины на убой в живом весе увеличилось почти на 9 процентов. Таким образом, целевой показатель по самообеспеченности мясом, который утвердила Доктрина продовольственной безопасности, был перевыполнен – 110 процентов вместо необходимых 85.
При этом производство свинины в 2020 году было сокращено на 5 процентов в крестьянско-фермерских хозяйствах и личных подсобных хозяйствах.
Гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев отметил, что свинина стала единственным мясным продуктом, на который в прошлом году увеличилось потребление. Эксперт назвал это "ковидным сюрпризом" и связал данный факт с отсутствием активного туризма.
Уточняется, что в период пандемии спрос на свинину был стабильный. Потребители заменяли говядину, баранину, рыбу и морепродукты курицей, свининой и индейкой. Особый интерес у покупателей вызывала продукция мясопереработки – свинина и индейка.
Ковалев добавил, что цены на свинину в первом полугодии 2020 года были на 10 процентов ниже, чем в аналогичный период 2019. Во втором полугодии они выросли из-за высокого спроса, но все равно оставались более доступными, чем на другие виды мяса.
В Росстате рассказали, что в прошлом году средняя розничная цена за 1 килограмм бескостной свинины упала на 1,5 процента (до 358,3 рубля), а за 1 килограмм мяса на кости – на 1,2 процента (267 рублей). Также в прошлом году цены падали на курицу и индейку, а на говядину, наоборот, росли.
При этом в 2021 году свинина уже дорожает: в марте цена на мясо на кости увеличилась на 6,4 процента по сравнению с аналогичным месяцем в 2020 году, без кости – на 4 процента.
Специалисты Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка прогнозируют рост потребления свинины еще на 3 процента и в 2021 году. Ковалев предполагает, что производство также может вырасти на 4–5 процентов.
Руководитель Центра Андрей Дальнов заверил, что данные обстоятельства станут причиной того, что внутреннее потребление перестанет быть таким эффективным драйвером отрасли свиноводства. В связи с перенасыщением рынка производителям придется искать рентабельность на внешних рынках.
Ранее сообщалось, что экспорт мясной продукции из Москвы в 2020 году увеличился на 46,77 процента по сравнению с показателями прошлого года и составил 66,23 миллиона долларов.
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