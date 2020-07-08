Эксперт объяснил спрос на свинину во время самоизоляции

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов
На самоизоляции люди стали чаще проводить время на кухне, сообщает ИА "НСН" со ссылкой на ведущего эксперта в области мясной промышленности Бориса Рябинкина.
Так он прокомментировал рост популярности мясной продукции и снижение спроса на консервы. Он отметил, что во время самоизоляции у людей появилось больше свободного времени, которое они стали уделять готовке.
"Люди же обычно покупают курицу, потому что ее приготовить можно быстрее. То же самое с консервами. Это быстрая еда. А когда много свободного времени, покупают свинину, говядину и готовят", – отметил Рябинкин.
Он подчеркнул, что люди соскучились по домашней пище. Эксперт также отметил, что во время самоизоляции люди тратили больше денег на мясо, поскольку смогли сэкономить на других вещах.
"Ничего странного в этом нет. Цены в этом году щадящие, особенно не поднялись. Плюс еще люди экономили на бензине, на парикмахерских, на покупке одежды. Поэтому больше тратили на еду, на мясо", – заключил Рябинкин.
Ранее IT-компания "Платформа ОФД", работающая с кассовыми чеками, представила результаты их исследования за май и июнь 2020 года. Сообщается, что по сравнению с аналогичным периодом 2019 года россияне стали на 13% чаще покупать свинину и на 12% чаще – говядину. В то же время спрос на рыбные консервы упал на 12%.
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