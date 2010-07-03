Летнее тепло придет в Москву со среды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
С середины недели столбики термометров в Москве поднимутся до +21... +23 градусов. Такая температура скорее соответствует показателям июня или июля, чем апрельским нормам, сообщили в центре погоды "Фобос".
"На Русской равнине с каждым днем становится все теплее и теплее. В Москве распускаются цветы, набухли почки на деревьях. В столице в выходные светило солнце, воздух в дневные часы активно прогревался", – говорится в сообщении.
По прогнозам синоптиков, своего пика потепление достигнет в середине недели. Такое потепление в середине весны случается лишь раз в шесть-семь лет.
Вплоть до пятницы вероятность дождей минимальна. В первые дни недели поле полудня ожидается 18...19 градусов тепла. Затем в столице станет еще теплее.
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