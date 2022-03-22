Московские врачи вылечили от COVID-19 более 2,5 млн человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За сутки в столице госпитализированы 174 человека с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

На ИВЛ в городе находятся 140 человек. Выздоровели же за 24 часа еще 1 709 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, переборовших болезнь, возросло до 2 535 852.

Выявлено за сутки 723 новых случая COVID-19. В столице скончались 30 пациентов.

В России за сутки госпитализировали 7 854 человека с коронавирусом. Это на 259% больше, чем днем ранее. Увеличение количества госпитализаций произошло во всех 85 регионах России. От последствий COVID-19 за сутки скончались 472 человека, при этом выздоровели 74 920. Всего за минувшие 24 часа зафиксировано 26 394 новых случая коронавируса.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что в ближайший месяц может произойти всплеск "Стелс-Омикрона". Он отметил, что в данный момент наблюдается снижение уровня заболеваемости, однако баланс контагиозности вируса и противоэпидемических мер очень хрупкий и может быть нарушен.

