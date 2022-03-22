Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В России за сутки госпитализировали 7 854 человека с коронавирусом. Это на 259% больше, чем днем ранее, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Увеличение количества госпитализаций произошло во всех 85 регионах России.

От последствий COVID-19 за сутки скончались 472 человека, при этом выздоровели 74 920. Всего за минувшие 24 часа зафиксировано 26 394 новых случая коронавируса.

Больше всего случаев пришлось на Свердловскую область – 1 404 и Санкт-Петербург – 1 309. В Москве подтвердили 723 случая COVID-19, в Подмосковье – 199.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что в ближайший месяц может произойти всплеск "Стелс-Омикрона". Он отметил, что в данный момент наблюдается снижение уровня заболеваемости, однако баланс контагиозности вируса и противоэпидемических мер очень хрупкий и может быть нарушен.

