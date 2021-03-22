В России выявили 9 284 новых случая коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

За последние сутки в России подтвердили 9 284 новых случая коронавируса, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

В Москве зарегистрировали 1 586 случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге – 865, в Московской области – 646, в Нижегородской – 339, в Ростовской – 240.

Всего в России зафиксировано 4 466 153 случая коронавируса. Наименьшие темпы прироста за сутки наблюдаются в Ненецком и Чукотском автономных округах, Республике Тыва и Сахалинской области.

За последние сутки в РФ из-за последствий коронавирусной инфекции умер 361 человек. С начала пандемии по стране скончался 95 391 человек с COVID-19.

При этом за прошедшие сутки выздоровели 7 790 пациентов. Всего в России коронавирусом переболели 4 077 185 человек.

Специалисты Всемирной организации здравоохранения ранее усомнились, что коронавирус удастся победить до конца 2021 года. Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович призвала обратить внимание на снижение числа госпитализаций и заболеваемости.

