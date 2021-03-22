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Общество

09:34

Эпидемиолог спрогнозировала годы ношения масок

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Требования о ношении медицинских масок и соблюдении социальной дистанции могут сохраниться на несколько лет. Об этом сообщила руководитель отдела иммунизации департамента общественного здравоохранения Англии Мэри Рамзи.

Она отметила, что люди уже привыкли к этим атрибутам. Кроме того, данные меры не оказывают негативного влияния на экономическую сферу. По ее словам, требования о средствах индивидуальной защиты сохранятся до тех пор, пока население других стран не будет хорошо вакцинировано.

"И пока показатели заболеваемости не снизятся повсюду. Иными словами, до тех пор, пока мы не сможем очень постепенно вернуться к нормальной жизни", – цитирует Рамзи BBC.

Ранее врач Евгений Тимаков заявил, что в России возможен рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Специалист напомнил, что в начале марта ВОЗ отмечала подъем заболеваемости COVID-19 в Европе. По мнению специалиста, риски увеличения числа случаев заражения коронавирусом существуют и в РФ.

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