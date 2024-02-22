Психотерапевт назвал два способа снятия стресса зимой

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Человек для улучшения своего эмоционального состояния и борьбы со стрессом может покричать в лесу. Об этом в эфире радио Sputnik заявил кандидат медицинских наук, врач-психиатр, психотерапевт Евгений Фомин.

"Это действительно может быть методом краткосрочной терапии в силу того, что человек выходит за рамки привычных действий. <...> Когда человек делает хоть что-то, выбивающееся за рамки шаблона, это дает определенный положительный психотерапевтический эффект", – объяснил он.

Эксперт уверен, что это также поможет сформировать новые нейронные связи и усвоить новый опыт, который положительно отразится на состоянии человека. Для тех, кто пока не готов к такому, Фомин предложил начать заниматься вокалом.

Вторым способом для приведения когнитивных функций в порядок может быть валяние в чистом снегу. Это также, говорит он, непривычное занятие для взрослого человека. Кроме того, от белого снега возникает терапевтический эффект, в отличии от обычных серых тонов городской зимы, уточнил психотерапевт.



"Белый цвет, безусловно, успокаивает человека. Плюс – это улица, человек дышит, идет повышенное насыщение крови кислородом. Это позитивно влияет и на физическое состояние, и на когнитивную сферу в силу того, что увеличивается насыщение головного мозга кислородом", – сказал Фомин.

Однако, если заниматься таким каждый день, то эффект новизны исчезнет и это уже не будет помогать снимать стресс, уверен эксперт. Поэтому лучше заниматься такой профилактикой раз в 2 недели, советует он. В любом случае, по его словам, при тяжелом стрессе не нужно заниматься самолечением, а лучше обратиться к врачу.

Как рассказала эндокринолог Дарья Абахина, ключевую роль в реакции на стресс играет кортизол – гормон, который вырабатывается в пучковой зоне коры надпочечников. В его основные функции также входит распад жира и белков, он оказывает влияние на сердечно-сосудистую, иммунную и центральную нервную системы сообщает "Вечерняя Москва".

По информации Абахиной, когда человеку грозит физическая или психологическая опасность, то уровень кортизола в организме резко повышается. При этом, сказала она, все несущественные для ситуации "бей или беги" функции тела замедляются. По ее словам, длительный стресс и излишнее влияние кортизола наносят урон организму.

"Повышается беспокойство, могут возникнуть проблемы со сном и пищеварением, снижение концентрации внимания, головная боль. Единственным эффективным средством справиться с данной ситуацией является управление стрессом", – рассказала она.

Для этого, уточнила эксперт, нужно организовать сбалансированное питание, регулярно заниматься спортом или иной физической активностью, достаточно отдыхать и тратить время на сон. Еще в этом случае могут помочь различные хобби, релаксации и терапии, заключила она.

Ранее детский психолог Дарья Дугенцова указывала, что разговор о негативном влиянии современных гаджетов может заставить подростка проводить меньше времени за компьютером или телефоном. Однако во время такого разговора нельзя говорить в утвердительном ключе и навязывать свое мнение. В этом случае, рассказывала эксперт, ничего не получится.

Она уточняла, что задача родителя в это время состоит в том, чтобы задавать вопросы и при их помощи подталкивать ребенка на нужные выводы. Так как у детей с 12 лет начинается процесс сепарации от родителей, что-то требовать или рекомендовать ему будет бесполезно, подчеркивала Дугенцова. Поэтому, по ее словам, подростков нужно не учить, а выслушать.