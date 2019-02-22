Поздравлять 23 февраля всех мужчин призвали в Госдуме

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Поздравлять с Днем защитника Отечества нужно как служивших мужчин, так и тех, кто не был в армии. К этому призвал первый зампред думского комитета по обороне Александр Шерин, передает Агентство "Москва".

По словам парламентария, поздравления с праздникам напомнят сильному полу об их первостепенном предназначении – быть защитниками. Для выполнения этой миссии, как утверждает Шерин, не всегда нужно держать оружие в руках.

"Отечество можно защищать своим интеллектом, своим вкладом в развитие спорта, науки, культуры. Мужчина, который сегодня является профессионалом, патриотом и подвижником, очень полезен своему государству и может защищать интересы России на разных поприщах", – заявил депутат.

23 февраля мужчинам, по мнению представителя комитета, следует говорить, что они "опора, защита и надежный щит Отечества". Шерин добавил, что есть много причин, по которым люди не служат в армии.

Помимо этого, депутат напомнил и о праве женщины на Международный женский день.

"Женщина – наше мерило, которое дает мужчине ориентир, что такое честь, достоинство, самоуважение. И только за это женщинам нужен отдельный праздник", – заключил Шерин.

Перед Днем защитника Отечества социологи выяснили, какие подарки мужчины хотят получить на праздник. Оказалось, что каждый пятый мечтает о туристической путевке и автомобиле.