Поздравлять 23 февраля всех мужчин призвали в Госдуме

Поздравлять с Днем защитника Отечества нужно как служивших мужчин, так и тех, кто не был в армии. К этому призвал первый зампред думского комитета по обороне Александр Шерин, передает Агентство "Москва".
По словам парламентария, поздравления с праздникам напомнят сильному полу об их первостепенном предназначении – быть защитниками. Для выполнения этой миссии, как утверждает Шерин, не всегда нужно держать оружие в руках.
"Отечество можно защищать своим интеллектом, своим вкладом в развитие спорта, науки, культуры. Мужчина, который сегодня является профессионалом, патриотом и подвижником, очень полезен своему государству и может защищать интересы России на разных поприщах", – заявил депутат.
23 февраля мужчинам, по мнению представителя комитета, следует говорить, что они "опора, защита и надежный щит Отечества". Шерин добавил, что есть много причин, по которым люди не служат в армии.
Помимо этого, депутат напомнил и о праве женщины на Международный женский день.
"Женщина – наше мерило, которое дает мужчине ориентир, что такое честь, достоинство, самоуважение. И только за это женщинам нужен отдельный праздник", – заключил Шерин.
Перед Днем защитника Отечества социологи выяснили, какие подарки мужчины хотят получить на праздник. Оказалось, что каждый пятый мечтает о туристической путевке и автомобиле.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.