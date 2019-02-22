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13:42

Новые правила в отношении электронных сигарет подготовят к 1 апреля

общество

13:42

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Фото: depositphotos/gawriloff

Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить решение правительства по никотинсодержащей продукции. Поручение должно быть выполнено до 1 апреля текущего года. Об этом сообщается на сайте правительства.

12 февраля глава кабмина заявил, что оборот обычных и электронных сигарет должен регулироваться одинаковыми законодательными актами. Медведев подчеркнул, что электронные сигареты не являются лечением табачной зависимости, так как "там ингредиенты те же самые".

Ранее сообщалось, что в Госдуме хотят запретить электронные сигареты в общественных местах. С такой инициативой выступили члены комитета по охране здоровья. По мнению депутатов, электронные сигареты должны быть приравнены к обычным. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), нет однозначных доказательств того, что такие приборы менее вредны.

В конце января Мосгордума приняла законопроект, предусматривающий административную ответственность за привлечение детей к курению электронных сигарет, вейпов и кальянов.

Ученые считают, что курение вейпа может стать причиной развития рака и привести к повреждениям ДНК.

общество

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