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13:31

Число участников "Юнармии" в Москве может вырасти вдвое

общество дети

13:31

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

До конца текущего года число столичных школьников-юнармейцев может увеличиться вдвое, достигнув отметки в 20 тысяч человек. Об этом замначальника штаба столичного отделения "Юнармии" Геворк Исаханян заявил на круглом столе в Мосгордуме, передает Агентство "Москва".

Материальной базой Всероссийского детско-юношеского обществественного движения считаются школы с "юнармейскими" комнатами.

"В этом году планируем увеличить число на 19 комнат. Комната – это штаб, в котором дети занимаются. Планируем до конца года увеличить количество наших детей до 20 тысяч", – сказал Исаханян, напомнив, что участниками движения могут стать москвичи от восьми до 18 лет.

В октябре 2016 года в Москве было 19 отрядов и 520 юнармейцев. Сейчас количество отрядов перевалило за 300, а членами движения являются 10 тысяч школьников.

"В том числе сегодня около 108 детей в различных школах принимают торжественную клятву и вступят в движение", – добавил Исаханян.

"Юнармия" была создана три года назад. Среди соучредителей движения ДОСААФ России, Ветеранская общественная организация ВС РФ и ЦСКА. С 2018 года начальником Главного штаба "Юнармии" является Роман Романенко.

общество дети

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