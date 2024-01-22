В РФ предложили расширить перечень лиц, имеющих право на отсрочку наказания

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В РФ предложили разрешить женщинам, воспитывающим детей в возрасте до 18 лет и приговоренным к лишению свободы, просить об отсрочке наказания за нетяжкие преступления до достижения детьми совершеннолетия независимо от наличия статуса одинокого родителя. Соответствующее письмо уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец направила на имя первого зампреда думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой, пишет RT.

Омбудсмен напомнила о статье 82 Уголовного кодекса России, согласно которой суд может отсрочить женщине, имеющей ребенка и являющейся единственным родителем, отбывание наказания до достижения им 14-летнего возраста. В частности, это не касается тех, кто получил срок более пяти лет за тяжкие и особо тяжкие преступления против личности, уточнила Волынец.

Уполномоченный по правам ребенка нашла необходимым расширение перечня лиц, предусмотренных статьей 82 Уголовного кодекса. Она предложила заменить обозначенную категорию лиц на женщин, воспитывающих детей до 18 лет.

Волынец подчеркнула, что нововведения сильно расширят круг тех людей, к которым может применяться отсрочка исполнения наказания. Это поможет защитить права несовершеннолетних и сохранить семью, указала омбудсмен.

"В целях защиты прав несовершеннолетних, сохранения жизни и здоровья детей прошу вас поддержать данное предложение и инициировать разработку соответствующего законопроекта", – следует из письма.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сейчас власти изучают методы и юридические формы возможности амнистии ряда категорий осужденных женщин. Так он объяснил отсутствие пункта, касающегося амнистии, в опубликованном списке поручений по итогам встречи Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

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