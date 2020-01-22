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Общество

22 января, 16:06

В Институте русского языка проведут интернациональный Татьянин день

общество образование

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Студенты более чем из 30 стран мира отметят Татьянин день в Институте русского языка имени Пушкина. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу вуза.

Уточняется, что главное торжество пройдет "по старой русской традиции" – с песнями, народными танцами, хороводами и угощениями. Для участников мероприятия подготовили различные викторины и конкурсы.

"Мы хотим не только рассказать и показать всем, как отмечают День студента в России, но и в пылу зимних спортивных забав сплотить наш интернациональный студенческий коллектив. Это не только праздник, но и мастер-класс по преподаванию русского языка как иностранного", – отметили в вузе.

День студента пройдет в Москве более чем на 80 площадках. Основные мероприятия пройдут в Парке Горького и на ВДНХ. Зимние развлечения для студентов также организуют и столичные парки. В "Сокольниках", Измайловском, Бабушкинском и других парках будет действовать бесплатный вход на каток.

День российского студенчества отмечают 25 января. История праздника началась в 1755 году, когда императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета, крупнейшего в России высшего учебного заведения.

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