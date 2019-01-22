Устроивший покушение на Брежнева военный впервые дал интервью

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Младший лейтенант Виктор Ильин, организовавший покушение на Леонида Брежнева в 1969 году, рассказал, что его подвигло на преступление.

Тогда Ильину был 21 год, он специально приехал из Ленинграда в Москву, чтобы осуществить задуманное. По его словам, он готовился к покушению примерно полгода, а к советской власти был негативно настроен со студенчества.

Ильин отметил, что основным фактором, подтолкнувшим его, стало получение свободного доступа к оружию. "Если бы не обладал этой возможностью, я бы не совершил это преступление. Когда я впервые получил в части доступ и увидел пистолеты, я испытал такой кайф, энергетику", – цитирует его "Комсомольская правда". Это влияет на психику хуже наркотика, считает Ильин.

Он рассказал, что планировал стрелять не только во вторую машину, но и в следующие, однако его остановили.

"После отстрела патронов прибежали из охраны или местные. Меня обняли и не дали возможности что-то сделать еще", – уточнил Ильин. Он потерял сознание от перенапряжения на 15-20 секунд, его быстро усадили в машину и увезли в Кремль, чтобы осмотреть, жив ли он.

Ильина признали невменяемым и отправили в психбольницу на 20 лет. После освобождения он долгое время хранил молчание, отказываясь давать любые интервью.