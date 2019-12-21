Продажи мандаринов резко упали в России

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В России упали продажи мандаринов. Об этом сообщает "Газета.ру".

Согласно данным платформы фискальных данных "Такском", торговля этими фруктами в аналогичный срок с 1 по 16 декабря 2018 года была лучше на 15%.

Несмотря на то, что приближаются новогодние праздники, спрос россиян на мандарины снизился. Однако в случае покупки предпочтения жители страны отдают турецким сортам. Также популярными являются фрукты, привезенные из Абхазии и Китая.

По утверждениям аналитиков, к Новому году продажи фруктового символа праздника возрастут и войдут в норму.

Ранее сообщалось, что стоимость мандаринов резко подскочила. Этот факт напугал россиян.