Россияне начали реже покупать шампанское и мандарины

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Россияне стали реже покупать шампанское, мандарины и майонез перед Новым годом. Об этом сообщает ИА "НСН" со ссылкой на исследование IT-компании "Платформа ОФД".

Аналитики оценили траты россиян на основе данных онлайн-касс за период с 15 ноября по 7 декабря 2019 года и за аналогичный отрезок 2018 года. Исследование показало, что в нынешнем году в России на мандарины тратили 72 рубля в среднем – это на 5 процентов меньше, чем в 2018 году. Количество покупок также упало, причем сразу на 17 процентов.

Почти такое же падение трат и количества покупок эксперты зафиксировали в отношении шампанского. В среднем россияне тратили на покупку одной бутылки 395 рублей, на 4 процента меньше, чем в прошлом году. Продажи, в свою очередь, снизились на 12 процентов.

Единственный растущий показатель – это траты на майонез. Исследование показало, что на этот неизменный атрибут праздника граждане РФ тратят 65 рублей, то есть на 4,5 процента больше, чем перед прошлым Новым годом. Однако количество покупок, опять же, сократилось уже на 13 процентов.

Как рассказала диетолог Мария Дубская, майонез считается одним из главных "антипродуктов" для новогоднего стола. Он, по словам специалиста, серьезно отражается на фигуре, а безболезненно заменить его можно греческим йогуртом.

