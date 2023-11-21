Россияне назвали причины плохой адаптации на новой работе

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Отсутствие четких инструкций и правил вызывает самый большой стресс при выходе на новую работу. Об этом свидетельствует исследование микрообучения Skill Cup, сообщает "Газета.ру".

По данным опроса, 17% россиян испытывают стресс, если на новом месте работы не проводят обучение и не знакомят с компанией. У 15% респондентов отсутствие понимания результатов, которое ждет от них руководство, вызывает тревогу. Для 16% источник переживаний – необходимость запоминать большой объем новой информации.

Большинство опрошенных (50,4%) сказали, что для адаптации на новой работе им хватает недели, но при условии, если работодатель все подробно объяснит. 40% респондентов заявили, что им необходимо 2–3 недели, чтобы привыкнуть, а каждый десятый сказал, что адаптируется в течение трех месяцев.

Быстрее освоиться на новой работе помогают четкие инструкции и понимание задач – так ответили 70% россиян. Каждый пятый (19%) считает необходимым для этого обучение без отрыва от работы. А каждый десятый (10%) уверен, что для успешной адаптации надо подружиться с коллегами. Лишь 1% опрошенных отметили, что для быстрого освоения на новой работе нужно понравиться руководству.

Кроме того, почти четверть опрошенных (23%) указали, что лучше всего усваивают знания от работодателя в виде инструкций, коротких видеороликов и тестов, которые можно пройти со смартфона. Классические тренинги и лекции предпочитают 17% респондентов. Также большинство работников (43%) признались, что предпочитают учиться на собственных ошибках в процессе работы.

Гендиректор Skill Cup Роман Мандрик добавил, что по результатам исследования сотрудники для успешной адаптации на новой работе нуждаются в четких инструкциях и прозрачной коммуникации со стороны работодателей.

"Понятные требования к сотрудникам со стороны работодателя, простые и удобные форматы обучения могут снизить психологическую нагрузку на сотрудников и повысить их лояльность к компании", – сказал он.

Помимо этого, сервис видеосвязи "Контур.Толк" провел опрос и выяснил, какие фразы раздражают россиян на рабочем месте. Об этом сообщает Life.ru.

Согласно исследованию, 67,3% опрошенных минимум три раза в день участвуют в онлайн-совещаниях, но не все довольны их организацией. Так, 21% респондентов указали, что организаторы не готовят развернутое описание встречи, 19,5% сказали, что руководство без предварительной договоренности назначает совещания.

При общении на таких встречах 12% опрошенным мешают члены семьи и домашние животные, 10,6% пожаловались на ремонт у соседей, еще 8,6% отметили отсутствие модерации, когда сотрудники начинают друг друга перебивать.

Также 40% респондентов не хотят приниматься участие в онлайн-совещании, если организатор не назвал заранее тему, 29% предпочитают смотреть встречи в записи, а 32% просто не могут встроить их в свой плотный график из-за загруженности.

В деловом общении больше всего россиян раздражает слово "коллеги" – так ответило 26% опрошенных, 23% не любят фразу "доброго времени суток", еще 20% не хотят слушать пустые благодарности и чрезмерное употребление англицизмов.

Кроме того, опрошенные не любят выражения "просьба принять к сведению" (18,5%), "прошу рассмотреть вопрос" (15,6%), "это на минутку, это быстро" (12,4%) и "надо было вчера" (11%).

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