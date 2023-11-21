Токсиколог рассказал о минусах вегетарианства

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Главными недостатками вегетарианского питания является отсутствие аминокислот (метионин, триптофан и цистеин), железа, кальция, цинка, витамина D, К, В12, омега-3 и клетчатки, которые содержатся в мясе и яйцах. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на врача-токсиколога и кандидата медицинских наук Михаила Кутушова.

Когда человек переходит на растительную пищу, может сперва замечать проявление проблем с памятью и концентрацией, слабость и усталость, а также нарушения в работе иммунной системы.

Более того, как утверждает специалист, неверно составленный рацион вызывает огромное количество нарушений в организме. Так, по словам врача, недостаток аминокислот и других макроэлементов может спровоцировать появление камней в почках или воспаление в кишечнике. Кроме того, человек может обнаружить проблемы с суставами или с зубной эмалью. Не исключает специалист и гормональные нарушения.

Также Кутушов подчеркнул, что вегетарианцы могут есть много процессированных калорийных продуктов, в которых содержится недостаточное количество полезных веществ. Дефицит белка, который присутствует в тофу, соевом молоке, яйцах, орехах, семенах и бобах, может привести к потере мышечной массы, поэтому важно учитывать этот фактор.

Кроме того, вегетарианцы могут ощущать анемию из-за недостатка железа, которое поступает в организм через мясо. Именно оно помогает формировать красные кровяные клетки.

При этом много бобовых употреблять тоже нельзя по причине высокого содержания фитиновой кислоты и лектинов, которые мешают усваивать железо. Врач предупреждает, что бобовые могут вызывать еще газообразование и дискомфорт в желудке.

"Вегетарианство – это все-таки нерентабельно в наших широтах, потому что у нас холодно. Нам нужны жиры, насыщенные жирные кислоты, сало, масло. Нам необходимо мясо для того, чтобы была энергия бороться с холодом", – заключил Кутушов.

Ранее педиатр Ильмира Шарипова рассказала, что веганское питание у детей может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Она отметила, что в таком рационе отсутствует важный для роста и развития белок. Также веганство может спровоцировать дефицит железа в организме ребенка, указала педиатр. Веганская диета также может повлечь гормональные сбои, проблемы с памятью и дефицит витамина D, заключила эксперт.

"Звездный репортаж": "звездные вегетарианцы против мясоедов"