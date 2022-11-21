10:08Общество
Снег подтает в Москве в середине недели – синоптик
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Мокрый снег станет причиной уменьшения снежного покрова в столичном регионе во вторник и среду, 22 и 23 ноября, поделился глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, снег пока что достаточно рыхлый. Осадки во вторник будут тяжелые.
"Снег пушистый, а осадки во вторник будут заметные и тяжелые, высота его уменьшится, конечно, но он не исчезнет полностью в регионе точно", – цитирует Вильфанда ТАСС.
Но, утверждает руководитель Гидрометцентра, в некоторых местах юга Подмосковья снег может полностью растаять. Сейчас там высота покрова достигает порядка 4 сантиметров.
Между тем Вильфанд также предупредил жителей некоторых российских регионов об аномальных морозах. По его словам, температура на 14–16 градусов ниже нормы прогнозируется в Челябинской, Курганской, Омской, Новосибирской областях, на юге Красноярского края и в Хакасии.
Синоптики пообещали москвичам обильные снегопады
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!