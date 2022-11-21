Снег подтает в Москве в середине недели – синоптик

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Мокрый снег станет причиной уменьшения снежного покрова в столичном регионе во вторник и среду, 22 и 23 ноября, поделился глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, снег пока что достаточно рыхлый. Осадки во вторник будут тяжелые.

"Снег пушистый, а осадки во вторник будут заметные и тяжелые, высота его уменьшится, конечно, но он не исчезнет полностью в регионе точно", – цитирует Вильфанда ТАСС.

Но, утверждает руководитель Гидрометцентра, в некоторых местах юга Подмосковья снег может полностью растаять. Сейчас там высота покрова достигает порядка 4 сантиметров.

Между тем Вильфанд также предупредил жителей некоторых российских регионов об аномальных морозах. По его словам, температура на 14–16 градусов ниже нормы прогнозируется в Челябинской, Курганской, Омской, Новосибирской областях, на юге Красноярского края и в Хакасии.



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