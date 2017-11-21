Выступивший в Бундестаге школьник заявил о редактировании его речи

21 ноября, 20:48
Фото: AP/Herbert Knosowski
Ученик гимназии №1 Нового Уренгоя Николай Десятниченко, речь которого в Бундестаге вызвала широкий общественный резонанс, посетовал на то, что организаторы вырезали из его выступления наиболее значимые моменты, выкладывая видео в Сеть.
Школьник отметил, что организаторы просили читать медленнее для переводчиков, и речь получилась длиннее запланированного. В YouTube выступление загрузили без последнего обзаца, в котором, по словам Десятниченко, оказалось самое важное – "то, что я искренне надеюсь, что не будет войн".
Полное выступление на трибуне, как отметил школьник, заняло 2 минуты 50 секунд, ролик в Сети оказался почти на минуту короче.
В России многие сочли неуместным рассуждения подростка о том, что многих немецких солдат силой заставили идти на войну, а их могилы находятся в ужасном состоянии. Выступление прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
О том, как выступление в бундестаге обернулось для ямальского школьника травлей, читайте в материале портала Москва 24.
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