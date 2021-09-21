В Москве выявлено 1 926 новых случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве выявлено 1 926 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"За сутки госпитализировано 709 человек. На ИВЛ находятся 278 человек. В городе выздоровели еще 1 300 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 475 997", – говорится в сообщении.

За сутки в столице скончались 52 пациента с положительным тестом на коронавирус.

В Оперштабе напомнили, что победить коронавирус возможно благодаря вакцинации. Сделать прививку от COVID-19 можно в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.

В России подтвердили 19 179 новых случаев коронавируса. В 1 351 (7,0%) из них болезнь проходила без клинических проявлений. Всего в стране зарегистрировано 7 313 851 (+0,26%) случай коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста за сутки наблюдается в Алтае, Москве и Бурятии.

