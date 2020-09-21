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В мире

08:45

Умер экс-глава Pepsi Cola, угощавший напитком Хрущева

общество за рубежом

Фото: AP Photo/Sergey Ponomarev

В США умер экс-президент компании Pepsi Cola Дональд Кендалл, сообщает "Мир 24".

Бизнесмен ушел из жизни 19 сентября в возрасте 99 лет. Он скончался естественной смертью в своем доме в окружении семьи.

Кендалл возглавлял Pepsi Cola в 1963–1971 годах, а 1971–1986 годах был генеральным директором PepsiCo. Благодаря нему "Пепси-кола" появилась на советском рынке.

В 1959 году Кендалл приезжал в Москву на американскую национальную выставку "Промышленная продукция США", где встречался с первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым и дал советскому руководителю попробовать этот напиток.

В начале 1970-х годов глава PepsiCo вел переговоры о производстве и продаже напитка в Советском Союзе. В итоге в СССР открыли соответствующие заводы.

В 2004 году президент России Владимир Путин наградил Кендалла орденом Дружбы.

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