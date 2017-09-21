Минприроды назвало города с самым грязным воздухом

Фото: ТАСС/Tony Margiocchi

Ситуация с выбросами веществ ухудшилась в России за последние три года. Такие данные привели в Минприроды, сообщает газета "Известия". Кроме того, выросла в 1,7 раза детская заболеваемость астмой, связанная с загрязнением воздуха. Среди взрослых заболевших стало больше в полтора раза.

Основной удар на себя приняли жители городов, 15 процентов из которых испытывают воздействие высокого и очень высокого уровня загрязнения. Наиболее неблагоприятная ситуация сложилась в регионах Сибирского федерального округа: Иркутской, Кемеровской областях и Алтайском крае.

В 2016 году в атмосферу было вброшено 31,6 миллиона тонн вредных примесей, что на 1,1 процента больше, чем в 2015 году. Более половины объема – 55 процентов – попало в воздух от предприятий (17,3 миллиона тонн). При этом рост выбросов от заводов был небольшим – всего 0,3 процента. Существенно увеличились загрязнения от автомобильного и железнодорожного транспорта – на 2,1 и 5,7 процента соответственно.

В 2015 году общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу также немного вырос (на 0,1 процента) по сравнению с предыдущим годом. Данные были приведены в докладе Минприроды "О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации".

В двадцатку городов с самым грязным воздухом попали: Биробиджан, амурский Благовещенск, Братск, Зима, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Магнитогорск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Чегдомын, Черемхово, Черногорск, Чита, Шелехов.

Отмечается также что предельно допустимый уровень загрязнения превышен в большинстве городов Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов. В Иркутской области, к примеру, таких населенных пунктов 14.

В Алтайском крае увеличилось поступление в атмосферу оксида углерода, диоксида серы, оксидов азота. Основными источниками загрязнения атмосферы региона, по данным Минприроды, стали "Бийскэнерго", Барнаульский филиал "Кузбассэнерго", "Алтайкокс" и другие предприятия.

В Иркутской области также выросло содержание в воздухе оксида углерода. Основные источники – "Иркутскэнерго", "РУСАЛ Братский алюминиевый завод" и АНХК.

В Кемеровской области выросли объемы выбросов диоксида серы. Основными загрязнителями атмосферы Минприроды назвало "ЕврАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат", ОУК "Южкузбассуголь", а также филиал "Шахта "Есаульская".

Самыми вредными для здоровья примесями названы пыль, фтор и его соединения, аммиак, толуол, формальдегид, бензапирен, оксид углерода, хлор и его соединения, тяжелые металлы, ксилол, бензол, алифатические углеводороды, оксиды азота, гидроксибензол, сероводород и другие соединения.

Данные Минприроды прокомментировали в Роспотребнадзоре. Там сообщили, что патологии органов дыхания, связанные с загрязнением воздуха, в 2016 году наблюдались практически в половине субъектов страны. Хуже всего со здоровьем у жителей Иркутской, Смоленской, Калужской, Самарской, Свердловской областей, Удмуртии и Красноярского края.

В 40 регионах у детей до 14 лет регистрировался показатель заболеваемости астмой и астматическим статусом составил более 144 случаев на 100 тысяч детей, то есть выше среднего по стране. В Новосибирской области отмечено 483 случая, в Новгородской – 377,5, в Челябинской – 323,2, в Санкт-Петербурге – 289 и в Калининградской области – 283,2.

При этом число дополнительных случаев заболевания, связанных с качеством воздуха, также выросло — в 1,7 раза по сравнению с 2014 годом. В этом отношении география заболеваемости астмой совпадает с данными по наибольшим выбросам в атмосферу — самыми неблагополучными регионами оказались Иркутская, Кемеровская, Самарская области и Алтайский край.

Регионы стали также антилидерами по новым случаям заболеваемости астмой и астматическим статусом среди взрослого населения.

Ранее был опубликован экспертный рейтинг городов с самым чистым воздухом. В нем Тамбовская область заняла первое место, на четвертой строчке оказался Санкт-Петербург, а на седьмой – Москва. По данным экспертов, тормозит столицу в представленном рейтинге проблема загрязнения атмосферного воздуха в Восточном округе.