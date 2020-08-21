В Малайзии планируют построить острова будущего

17:53
Фото: скриншот видео youtube.com/"Видеоканал Архи.ру"
В штате Пинанг на юге Малайзии хотят построить острова будущего. Автором проекта выступает датско-малайзийская группа архитектурных бюро BIG, Hijjas и Ramboll, передает издание ArchDaily.
Острова назвали BiodiverCity, они будут состоять из трех больших групп островов. Там разместятся образовательные центры, исследовательские институты, парки, пляжная линия и набережная, а рядом с ними будет находиться островок с домами и террасами.
Разработчики планируют на островах создать сеть "экологичных коридоров", которые свяжут между собой районы BiodiverCity для гармоничного существования людей рядом с природой. Всю территорию планируют оборудовать максимально для пеших прогулок. При этом в плане проекта также предусмотрена сеть общественного транспорта.
"Вместо того чтобы проектировать город для автомобилей, мы спроектировали BiodiverCity для водных путей, железных дорог и различных видов человеческой мобильности. Возникший в результате город – это отражение положения Пенанга, который является поистине глобальным перекрестком мира в экономическом, экологическом и социальном плане", – отметил архитектор и основатель датского бюро BIG Бьярке Ингельс.
В январе японская компания Toyota опубликовала план по созданию умного города, который позволит тестировать различные технологии будущего. Город под названием Woven City разработчики намерены построить на острове Хонсю.
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