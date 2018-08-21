Кандидат в мэры Свиридов обсудил с жителями ВАО сохранение Лебедянского пруда

21 августа, 15:30
Фото: Агентство "Москва"/Никеричев Андрей
Кандидат в мэры столицы от "Справедливой России" Илья Свиридов обсудил с жителями Восточного округа проблему сохранения Лебедянского пруда в Измайловском парке.
По словам кандидата, он осмотрел территорию Лебедянского пруда вместе с муниципальными депутатами, экологами, активистами и местными жителями. "Здесь хотят положить плитку, рулонные газоны, построить какие-то объекты и так далее. Все это категорически неприемлемо", − цитирует Свиридова Агентство "Москва". Кандидат в мэры подчеркнул, что пруд является памятником природы и особо охраняемой природной территорией, где "благоустройство не нужно".
Свиридов пообещал москвичам, что возьмет вопрос о сохранении Лебедянского пруда под контроль. Политик отметил, что добавит его в "Карту проблем Москвы". "Здесь может быть только регенерация и восстановление самой природы в ее первозданном виде, но не урбанизация, которая здесь запланирована", − пояснил кандидат.
Выборы мэра столицы пройдут 9 сентября. МГИК зарегистрировала пятерых кандидатов: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан".
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