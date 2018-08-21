Меладзе объяснил желание получить гражданство Грузии

Фото: ТАСС/Дмитрий Коробейников
Валерий Меладзе подтвердил РБК, что обратился в Минюст Грузии с просьбой о получении грузинского гражданства.
В то же время артист заявил, что не планирует отказываться от российского гражданства. "Я родился и вырос в Грузии в то время, когда между Россией и Грузией не существовало границ", − подчеркнул Меладзе. Он также отметил, что исторически и ментально россияне и грузины "остаются и по сей день близкими по-братски". "Я предпринял действия, чтобы стереть эту границу для себя", − подытожил артист.
Ранее СМИ сообщили о планах Валерия Меладзе получить гражданство Грузии. По данным Georgian News Agency, артист обратился к грузинским властям, будучи в Батуми, куда он прибыл для участия в концерте в честь 80-летия Вахтанга Кикабидзе.
С 15 августа в Грузии начали действовать поправки к закону "О гражданстве", согласно которым уроженцы Грузии могут восстановить гражданство, утраченное при получении гражданства другой страны.
Меладзе подтвердил намерение получить гражданство Грузии, сохранив гражданство РФ
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