СМИ сообщили о планах Валерия Меладзе получить гражданство Грузии‍

Фото: ТАСС/Дмитрий Коробейников
Певец Валерий Меладзе обратился в министерство юстиции Грузии с просьбой предоставить ему гражданство страны при сохранении гражданства РФ.
Как сообщает грузинское информационное агентство GHN со ссылкой на близкие к артисту источники, сейчас Меладзе находится в Батуми, где живут его родные. Кроме того, 18 и 19 августа певец выступал в Батумском музыкальном центре на концертах, посвященных 80-летию со дня рождения грузинского певца и актера Вахтанга Кикабидзе.
С 15 августа в Грузии вступили в силу поправки к закону "О гражданстве". Теперь уроженцы страны могут обратиться в соответствующие ведомства с просьбой о восстановлении гражданства Грузии, утраченного в результате получения гражданства другой страны. Поправки должны были вступить в силу после президентских выборов в октябре 2018 года, но весной парламент страны ускорил процедуру.
Сохранить гражданство Грузии можно будет, если до получения паспорта другой страны человек получит согласие от властей Грузии. С 31 декабря 2020 года лишать гражданства Грузии будет запрещено.
Дети, получившие по рождению гражданство другой страны, сохранят гражданство Грузии до 18 лет. Для дальнейшего сохранения гражданства законные представители детей заранее должны будут обратиться к властям Грузии заявлением.
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