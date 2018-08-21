Информаторам МВД будут платить до 10 млн рублей

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Минюст России утвердил приказ МВД о материальном поощрении для граждан, которые помогли полиции в поимке преступников или раскрытии преступлений. Размер денежного вознаграждения может варьироваться от нескольких тысяч до десятка миллионов рублей, пишет "Коммерсантъ".
Как уточнили в МВД, решение о выплате награды в размере до 500 тысяч рублей будет принимать начальник регионального управления ведомства, а до трех миллионов рублей − первый замруководителя МВД. Кроме того, за особо важные сведения предусмотрено еще более весомое вознаграждение – в этом случае решение примет лично глава министерства Владимир Колокольцев.
После поимки преступника или предоставления гражданином РФ важной и достоверной информации оговоренную сумму награды перечислят в территориальный орган МВД. Информаторов будут уведомлять о выплате вознаграждения в течение двух недель, причем деньги планируют выплачивать как наличными (под расписку), так и зачислением на банковский счет. При отказе в выплате ведомство должно письменно известить об этом информатора.
Многие сотрудники полиции уверены в ощутимом эффекте подобного финансового стимулирования. При этом, как отметил председатель координационного совета Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин, чтобы получить вознаграждение, информатору необходимо
"зафиксировать свое обращение через 02 или 112, иначе звонок легко могут трактовать как анонимный". В то же время Пашкин не исключил злоупотреблений со стороны сотрудников правоохранительных органов, которые могут попытаться получить награду, передав ценные сведения своему доверенному лицу.
Готовы ли москвичи помогать полиции ловить преступников
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