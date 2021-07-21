Москвичам пообещали прохладные выходные

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В столице в субботу ожидается прохладная погода, а уже в воскресенье температура воздуха составит 26 градусов, рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам специалиста, суббота станет единственным днем, когда температура воздуха в городе будет ниже климатической нормы.

"Минимальная температура будет порядка плюс 10–12 градусов, днем – плюс 20–22. В воскресенье температура уже повысится и будет градусов 25–26", – рассказала Позднякова РИА Новости.

Синоптик добавила, что в предстоящие выходные осадков не ожидается.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что к выходным в европейской части России температура воздуха опустится ниже нормы.

Синоптик также добавил, что опасные погодные условия ожидаются до конца недели на юге Центральной России. В среду, 21 июля, сильные ливни, грозы, град и шквалистый ветер до 15–17 метров в секунду ожидаются в Курской, Белгородской, Тамбовской, Липецкой, Брянской, Орловской областях.