В московских аэропортах задержано и отменено более 20 рейсов

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В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево в субботу, 21 июля, задержали или отменили свыше 20 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

В Домодедово задержано девять рейсов, в Шереметьево – восемь, во Внуково – семь. Данных по отменам и задержкам в подмосковном аэропорту "Жуковский" нет, сообщает Агентство "Москва".

Ранее москвичей предупредили об ухудшении погоды 21 июля. По данным Гидрометцентра России, скорость ветра составит до 17 метров в секунду. В некоторых районах города возможны ливни. Синоптики присвоили метеоусловиям желтый уровень опасности.