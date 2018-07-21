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Москва 24

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Общество

21 июля, 19:00

В московских аэропортах задержано и отменено более 20 рейсов

общество

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево в субботу, 21 июля, задержали или отменили свыше 20 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

В Домодедово задержано девять рейсов, в Шереметьево – восемь, во Внуково – семь. Данных по отменам и задержкам в подмосковном аэропорту "Жуковский" нет, сообщает Агентство "Москва".

Ранее москвичей предупредили об ухудшении погоды 21 июля. По данным Гидрометцентра России, скорость ветра составит до 17 метров в секунду. В некоторых районах города возможны ливни. Синоптики присвоили метеоусловиям желтый уровень опасности.

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