МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре 21 июля

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко
Московские спасатели предупредили горожан об ухудшении погоды 21 июля. Гроза с обильными дождями и сильным ветром ожидается в столице, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
По данным Гидрометцентра России, скорость ветра составит до 17 метров в секунду. В некоторых районах города возможны ливни. Синоптики присвоили метеоусловиям желтый уровень опасности.
В случае шторма рекомендуется переждать непогоду в капитальных строениях. На улице нужно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, нельзя укрываться под деревьями. Парковать машины лучше в дали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
При обнаружении скопления воды во дворе можно обратиться в управу района, в префектуру округа, в единый диспетчерский центр по телефону: +7 (495) 539-53-53 и в департамент ЖКХ через единую справочную службу по телефону: +7 (495) 777-77-77.
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