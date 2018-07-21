МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре 21 июля

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Московские спасатели предупредили горожан об ухудшении погоды 21 июля. Гроза с обильными дождями и сильным ветром ожидается в столице, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

По данным Гидрометцентра России, скорость ветра составит до 17 метров в секунду. В некоторых районах города возможны ливни. Синоптики присвоили метеоусловиям желтый уровень опасности.

В случае шторма рекомендуется переждать непогоду в капитальных строениях. На улице нужно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, нельзя укрываться под деревьями. Парковать машины лучше в дали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.