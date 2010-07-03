Мастер-класс PowerDressing пройдет в столице 28 июня

В event-холле "ИнфоПространство" в центре столицы 28 июня пройдет мастер-класс "PowerDressing".
Мероприятие проведет первый главный редактор журналов Vogue Russia и Interview Russia Алена Долецкая. Посетители узнают разницу между стилем и образом, а также имиджем и репутацией.
На мастер-классе обсудят изменения внешнего вида политиков и бизнесменов за последние 50 лет. Пришедшие узнают, как понимается power dressing в России.
Кроме того, будут рассмотрены вопросы: роковые ошибки и как их править? Внешний вид + имидж = репутация?
Power dressing – манера одеваться, подчеркивающая власть, уверенность, статус, а также набор способов подчеркнуть свою компетенцию в политике и бизнесе с помощью одежды.
Мероприятие организует Корпорация "Синергия".
Как стало известно ранее, российские эксперты в области моды прочитают бесплатные лекции на ВДНХ в честь 80-летия выставки. С 22 июня 2019 года в лектории павильона "Рабочий и колхозница" начнется бесплатная образовательная программа с участием российских экспертов в сфере моды.
Отмечается, что лекции будут особенно полезны молодым дизайнерам и тем, кто начинает свой путь в этой профессии.
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