Мастер-класс PowerDressing пройдет в столице 28 июня

Фото: корпорация "Синергия"

В event-холле "ИнфоПространство" в центре столицы 28 июня пройдет мастер-класс "PowerDressing".

Мероприятие проведет первый главный редактор журналов Vogue Russia и Interview Russia Алена Долецкая. Посетители узнают разницу между стилем и образом, а также имиджем и репутацией.

На мастер-классе обсудят изменения внешнего вида политиков и бизнесменов за последние 50 лет. Пришедшие узнают, как понимается power dressing в России.

Кроме того, будут рассмотрены вопросы: роковые ошибки и как их править? Внешний вид + имидж = репутация?

Power dressing – манера одеваться, подчеркивающая власть, уверенность, статус, а также набор способов подчеркнуть свою компетенцию в политике и бизнесе с помощью одежды.

Мероприятие организует Корпорация "Синергия".

Как стало известно ранее, российские эксперты в области моды прочитают бесплатные лекции на ВДНХ в честь 80-летия выставки. С 22 июня 2019 года в лектории павильона "Рабочий и колхозница" начнется бесплатная образовательная программа с участием российских экспертов в сфере моды.

Отмечается, что лекции будут особенно полезны молодым дизайнерам и тем, кто начинает свой путь в этой профессии.