В России за сутки госпитализировали 1 971 человека с COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России за последние сутки госпитализировали 1 971 пациента с коронавирусной инфекцией, что на 5,3% меньше, чем днем ранее. Об этом сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

За 24 часа были выписаны 6 288 пациентов с ранее диагностированным коронавирусом. Всего по стране с начала пандемии были выписаны 17 683 089 пациентов.

Выявлено 5 034 новых случая COVID-19. За сутки скончались 102 пациента с ранее диагностированной пневмонией и положительным тестом на коронавирус.

Ранее сообщалось, что уровень коллективного иммунитета в России снизился до 36,8%. Первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции привились 91 334 540 раз. Полный цикл вакцинации в РФ был проведен 87 304 035 раз.

