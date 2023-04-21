Москва онлайн покажет свадебную церемонию на речном трамвайчике

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

22 апреля зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть запуск свадебных речных трамвайчиков и регистрацию первого в этом сезоне брака на Москве-реке.

Во время свадебного мини-круиза речной трамвай пройдет по маршруту от гостиницы "Украина" вдоль Пресненской набережной до делового центра "Москва-Сити" и обратно.

Корреспондент Москвы онлайн Лариса Соколова пообщается с организаторами, ведущей церемонии и молодоженами.

Смотрите прямую трансляцию 22 апреля в 11:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.