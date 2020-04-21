В МЧС предупредили о сильном ветре в Москве

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Усиление ветра ожидается в Москве во вторник, 21 апреля. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

"В период с 14:00 до 21:00 21 апреля местами по Московской области ожидается усиление северного ветра с порывами 12–17 метров в секунду", – предупредили в ведомстве.

Спасатели порекомендовали москвичам освободить балконы и лоджии, а также переставить автомобили в гаражи. Если же укрыть машину негде, то стоит перевезти ее туда, где нет шатких строений и конструкций.

Что касается безопасности пешеходов, то рекомендации аналогичны: гражданам следует избегать строений и домов с неустойчивой кровлей, не прятаться под деревьями и различными шаткими сооружениями.

Ранее в Москве установили желтый уровень погодной опасности. Предупреждение о сильном ветре действует в период с 12:00 21 апреля до 00:00 23 апреля. О потенциальной климатической опасности свидетельствуют данные метеорологов.

