Определены самые трудолюбивые регионы России

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Федеральной службе государственной статистики сообщили, в каких регионах России самые длинные рабочие недели. По информации за октябрь-декабрь 2018 года, средняя продолжительность рабочей недели населения от 15 до 72 лет в России составила 37,1 часа.
Дольше всего работают в Севастополе – 39 часов в неделю. Также длительным временем работы отличились Калмыкия, Воронежская и Еврейская автономная области (там по 38,8 часа). Во Владимирской и Ростовской областях люди работают в среднем 38,7 часа в неделю.
Самая короткая рабочая неделя, по данным Росстата, зафиксирована в республиках Алтай (32,9), Карелия (33,4) Коми (34,1), Дагестан (34,2), Мурманской (34,3) и Архангельской (34,4) областях.
Также ведомство отметило, что мужчины в среднем работают дольше женщин – по 38,7 и 35,4 часа в неделю соответственно.
Профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков сообщил в комментарии RT, что на эти показатели могут влиять разные факторы.
"Структура рабочей силы различна по своему возрастному составу. Это может сказываться на средней величине фактической продолжительности рабочей недели, так как есть категории работников, для которых рабочая неделя меньше, чем та, что полагается в качестве норматива для всех. Кроме того, имеют значение климатические особенности каждого региона", – пояснил он статистику.
Ранее председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов заявил, что нужно решить вопрос с ненормированным рабочим графиком.
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