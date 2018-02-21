Марка с "Парящим мостом" в парке "Зарядье" вышла в почтовое обращение

Фото: телеканал Москва 24

В почтовое обращение вышла марка с изображением "Парящего моста" в парке "Зарядье", сообщает Агентство "Москва".

На марке изображен "Парящий мост" над Москвой-рекой на фоне Кремля. Марка номиналом 28 рублей выпущена по программе Europa.

Она примет участие в ежегодном конкурсе Ассоциации государственных почтовых операторов Европы PostEuropa на определение лучшей марки на тему "Мосты".

Лучшую марку определят в двух номинациях – открытом голосовании и голосовании экспертного жюри. Голосование стартует в мае.

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