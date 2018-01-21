В Москве задержали находившегося в розыске 17 лет мужчину

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Полицеские задержали мужчину, который 17 лет был в федеральном розыске, передает ТАСС. Задержанный подозревается в совершении разбойного нападения на трассе "М2- Крым", рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, в декабре 2000-го года подозреваемый остановил на трассе автомобиль ЗИЛ, выстрелил в водителя и пассажира, после чего отобрал у них 400 тысяч рублей.

Уголовное дело возбудили по статье "Разбой". Правоохранителям удалось установить, что к нападению причастен мужчина 1965 года рождения. Однако подозреваемый скрылся от органов следствия. С 2000 года он находился в федеральном розыске.

Задержать подозреваемого удалось в Москве. В настоящее время его доставили в Мценск, где заключили под стражу.