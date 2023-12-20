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20 декабря, 16:15

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Москва онлайн: гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров расскажет о планах россиян на 2024 год

 

21 декабря в МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция по теме "ВЦИОМ: итоги 2023 года и планы россиян на 2024 год".

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров расскажет о главных событиях и людях, привлекших внимание общества в уходящем году, а также о надеждах, которые россияне возлагают на 2024 год.

Смотрите прямую трансляцию 21 декабря в 11:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

обществоМосква онлайн
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