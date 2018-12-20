Часть архивов КГБ опубликовали в Латвии

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Часть архивов КГБ Латвийской ССР опубликовали на сайте Латвийского национального архива.

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Большинство документов написано на русском языке и от руки. Это телефонные книги работников КГБ, статистическая и алфавитная картотеки агентуры, картотека учета внештатных оперативных сотрудников.

Латвийский Центр документирования последствий тоталитарного режима до 3 декабря должен был передать часть документов КГБ Латвийской ССР Латвийскому национальному архиву. Их должны были опубликовать до 31 декабря. С 1 мая 2019 года обнародуют и другие документы, связанные с работой КГБ.