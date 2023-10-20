Россияне больше всего интересуются курсами по программированию и психологии

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Россияне чаще всего интересуются курсами по программированию. Об этом со ссылкой на исследование одной из платформ с короткими онлайн-курсами сообщило RT.

Среди всех программ лидером по количеству учащихся стало обучение программированию на языке Python. На втором месте по популярности находится направление по теории вероятностей. Эти курсы выбирают маркетологи и управленцы из сферы IT, сказали аналитики.

В топ-3 также вошли курсы по обучению английскому языку. Эксперты уточнили, что для начинающих доступны аналогичные программы по немецкому и японскому языкам – они также пользуются популярностью.

Кроме того, россияне часто выбирают направление по психологии. Спрос в этой сфере связан с тем, что стоимость консультаций психолога отпугивает начинающих работать в этой сфере.

"Тренд на осознанность и самопознание, который после пандемии обрел массовые масштабы, проявляется именно так", – отметили аналитики.

Ранее стало известно, что специальности, связанные с информационными технологиями, стали самыми популярными у российских абитуриентов в 2023 году. Абитуриенты указали программу "Информатика и вычислительная техника" почти 650 тысяч раз.

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