Жителей Подмосковья предупредили о заморозках в ночь на среду

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Гололедица и заморозки до минус 2 градусов прогнозируются в Московской области в ночь на 21 октября. Об этом говорится на сайте центра погоды "Фобос".

По заявлению синоптиков, в ночь на среду из-за влияния гребня антициклона с запада немного распогодится. Однако столбики термометров опустятся до околонулевых значений. Жителей Подмосковья предупредили, что на дорогах и тротуарах местами образуется слабая гололедица.

20 октября первый снег был зафиксирован на столичной метеостанции ВДНХ.

Помимо того, из-за порывистого ветра объявили желтый уровень погодной опасности на вторник. Предупреждение будет действовать до 17:00 в Московской области.