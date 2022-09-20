Россиянам рассказали, как дешево приобрести брендовые вещи и вычислить подделку

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В условиях ухода массмаркетов и дорогих брендов из РФ цены на одежду продолжают возрастать. Ресейлер Григорий Сергевчев дал несколько советов по поиску недорогих, но качественных вещей. Также он рассказал, как определить подделку у бренда.
Сергевчев порекомендовал обратить внимание на локальные магазины. По его словам, раскрученные ретейлеры сейчас могут завышать цены на те бренды, которые ранее не были популярными среди россиян.
"Одним из выходов в ситуации, когда вы хотите продолжать носить брендовые вещи, может стать заказ товаров из Китая, с которым сегодня сотрудничает большинство магазинов. Важно проверить поставщика, поскольку часто есть риск нарваться на некачественный товар", – отметил он в беседе с Life.ru.
Более того, утверждает Сергевчев, на фальшивку можно натолкнуться и в официальных магазинах, поэтому следует обращать внимание на качество одежды.
Секонд-хенды также достаточно легко вычислить на поддельный товар, считает ресейлер. По его мнению, если магазин расположен в старом, ветхом здании, там нет терминалов для оплаты картой, то найти хорошие вещи в нем будет сложно. Сергевчев также посоветовал посещать секонд-хенды в день завоза товаров, так как некоторые продавцы могут самые лучшие новинки припрятать для себя.
Ранее сообщалось, что сеть магазинов одежды H&M до конца октября планирует закрыть 20 торговых точек в Сибири и на Дальнем Востоке. Кроме того, в это же время будут закрываться наименее прибыльные магазины в Центральной России. Отмечается, что освободившееся за Уралом помещения новые арендаторы займут в течение года.
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