Модель с синдромом Дауна впервые выиграла конкурс красоты

Фото: facebook.com/kate.grant
В Северной Ирландии прошел международный конкурс красоты, на котором впервые победила модель с синдромом Дауна, сообщает портал "Дни.ру".
19-летняя Кейт Грант стала лучшей в номинации "подростки", обойдя 39 конкуренток. Сама девушка заявила, что была в шоке. Она призналась, что осуществилась ее мечта вдохновить и заставить поверить в себя молодых людей с синдромом Дауна и другими заболеваниями.
Мать девушки рассказала, что была уверена в победе дочери. При этом она добавила, что гордится Кейт, которая помогала соперницам и поддерживала их.
Также женщина отметила, что врачи делали пессимистические прогнозы о будущем девушки: говорили, что она не сможет читать, а ее словарный запас будет сильно ограничен. Однако модель оказалась очень целеустремленной.
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