20 августа, 15:11
Фото: tverigrad.ru
Хаски задохнулись в багажнике по дороге на выставку, сообщает телеканал Москва 24.
Однако хендлер из Твери, которая предположительно погубила животных, не понесет наказания. В МВД не нашли состава преступления в действиях Дарьи Козловой и отказали в возбуждении уголовного дела.
История, которая потрясла общественность, произошла в июле. В багажнике машины, припаркованной у торгового центра в Твери, обнаружили трупы двух собак породы хаски.
Мы поговорили с хозяйкой одного из псов. Вот, что она рассказала.
"Сейчас готовят документы, чтобы передавать в прокуратуру, то есть хотят добиться возбуждения уголовного дела. Полиция не хочет (возбуждать дело). Я не хочу никакой компенсации. Я просто хочу, чтобы наш закон был на стороне пострадавших и приняли какие-то меры. И естественно я хочу для Дарьи дисквалификации", – поделилась хозяйка собаки Влада Дербасова.
Сама предполагаемая виновница гибели псов в полиции заявила, что они были отравлены. Также она утверждала, что собиралась забрать хаски из багажника, но не успела. Доказать обратное следователи не смогли.
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