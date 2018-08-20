Хаски задохнулись в багажнике по дороге на выставку, сообщает телеканал Москва 24.

Однако хендлер из Твери, которая предположительно погубила животных, не понесет наказания. В МВД не нашли состава преступления в действиях Дарьи Козловой и отказали в возбуждении уголовного дела.

История, которая потрясла общественность, произошла в июле. В багажнике машины, припаркованной у торгового центра в Твери, обнаружили трупы двух собак породы хаски.

Мы поговорили с хозяйкой одного из псов. Вот, что она рассказала.

"Сейчас готовят документы, чтобы передавать в прокуратуру, то есть хотят добиться возбуждения уголовного дела. Полиция не хочет (возбуждать дело). Я не хочу никакой компенсации. Я просто хочу, чтобы наш закон был на стороне пострадавших и приняли какие-то меры. И естественно я хочу для Дарьи дисквалификации", – поделилась хозяйка собаки Влада Дербасова.

Сама предполагаемая виновница гибели псов в полиции заявила, что они были отравлены. Также она утверждала, что собиралась забрать хаски из багажника, но не успела. Доказать обратное следователи не смогли.